Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника затопления Тушинского тоннеля

Канал имени Москвы будет добиваться выплаты компенсации после затопления Тушинского тоннеля от виновника произошедшего или страховой компании. Об этом 11 января сообщил руководитель предприятия Герман Елянюшкин.

«Гидротехнические сооружения застрахованы. После того как будет определен виновный в возникновении этой аварии, будут выставлены либо претензии к производителю работ в 2000-х годах, либо будет предъявлена к страховому возмещению та сумма ущерба, которая была нанесена», — цитирует его «РИА Новости».

Гражданская ответственность водохозяйственного комплекса, обслуживающего шлюз Тушинского гидроузла, застрахована в компании «Согаз». При этом страховщик заявил о готовности выполнить свои обязательства, если затопление тоннеля будет признано страховым случаем

10 января Тушинский тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе затопило из-за просадки грунта в восьмом шлюзе канала. Площадь отверстия в дамбе составила 75 кв. м. К вечеру поток воды в тоннеле удалось остановить, в результате происшествия никто не пострадал.