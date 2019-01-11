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Канал имени Москвы взыщет ущерб с виновника затопления Тушинского тоннеля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Канал имени Москвы будет добиваться выплаты компенсации после затопления Тушинского тоннеля от виновника произошедшего или страховой компании. Об этом 11 января сообщил руководитель предприятия Герман Елянюшкин.

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«Гидротехнические сооружения застрахованы. После того как будет определен виновный в возникновении этой аварии, будут выставлены либо претензии к производителю работ в 2000-х годах, либо будет предъявлена к страховому возмещению та сумма ущерба, которая была нанесена», — цитирует его «РИА Новости».

Гражданская ответственность водохозяйственного комплекса, обслуживающего шлюз Тушинского гидроузла, застрахована в компании «Согаз». При этом страховщик заявил о готовности выполнить свои обязательства, если затопление тоннеля будет признано страховым случаем

10 января Тушинский тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе затопило из-за просадки грунта в восьмом шлюзе канала. Площадь отверстия в дамбе составила 75 кв. м. К вечеру поток воды в тоннеле удалось остановить, в результате происшествия никто не пострадал.

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