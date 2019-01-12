«Нафтогаз» обрушился с обвинениями на «Газпром»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко по-своему истолковал слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, обвинив российскую компанию в шантаже с требованием отказа от победы в Стокгольмском арбитраже.

После переговоров в Берлине в июле 2018 года между Россией, Еврокомиссией и Украиной председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что будущие отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», а также вопрос продления договора о транзите газа после 2019 года будут зависеть главным образом от решения спорных вопросов и восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.

По мнению Витренко, заявление Миллера якобы идет вразрез с постановлением суда.

«Что такое «восстановление баланса интересов»? «Газпром» официально заявляет, что решения арбитража нарушили этот «баланс в отношениях». То есть украинской стороне нужно отказаться от победы в арбитраже», — написал топ-менеджер «Нафтогаза» в Facebook.

Кроме того, Витренко подсчитал, что в случае удовлетворения судом всех требований «Газпрома» Украина должна была бы заплатить России более $77 млрд за период с 2012 по 2018 год.

По мнению представителя украинской компании, эта сумма вытекает из «несправедливой» цены на газ.

«Мы должны были бы покупать газ у «Газпрома» по цене выше, чем мы покупаем газ из Европы», — написал Витренко.

Он добавил, что, согласно условиям контракта, Россия получала бы на $12 млрд больше, чем платила бы за транзит по территории Украины и якобы именно это «Газпром» считает балансом в отношениях.

Стокгольмский арбитраж в феврале обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд, при этом украинскую компанию обязали выплатить России более $2 млрд. Таким образом «Газпром» остался должен $2,56 млрд при условии, что изначально «Нафтогаз» требовал $17 млрд.

В марте «Газпром» обжаловал решение суда и заявил о расторжении контрактов и «Нафтогазом».