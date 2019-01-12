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Ученые нашли предотвращающее метастазы вещество

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Фото: Global Look Press/Custom Medical Stock Photo
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Ученые из Базельского университета (Швейцария) нашли вещество, помогающее остановить распространение метастазов при раке груди. Исследование специалистов опубликовано в журнале Cell.

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Биологи отметили, что порядка 90% случаев летального исхода при онкологии связано с метастазированием (процессом образования вторичных очагов опухоли). В случае, когда метастазы поражают жизненно важные органы, спасти человека уже невозможно.

Для предотвращения распространения опасных клеток ученые провели масштабные испытания различных веществ и определили их влияние на циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК).

Эти клетки попадают от очага заболевания в кровоток и, сбиваясь в кластеры, провоцируют появление метастазов.

При этом разложение кластеров может, наоборот, предотвратить их появление.

В работе авторы проанализировали 2486 соединений и обнаружили ингибитор Na +/K + ATPase, который разлагает кластеры ЦОК.

«Мы пытались найти подход борьбы с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге нашли препарат, который не убивает раковые клетки, но разобщает их», — рассказал руководитель исследования Никола Ацето.

Испытания проходили на лабораторных мышах. Теперь ученые хотят испытать вещество на пациентках с раком молочной железы.

11 января группа биологов из Индии и США назвала продукт, предотвращающий развитие рака.

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