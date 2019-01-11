Активисты штурмовали музей в Хайфе из-за фигуры распятого Рональда Макдональда
В израильском городе Хайфа активисты из христианской общины арабов устроили беспорядки из-за экспоната Музея искусств.
Они хотели сорвать фигуру распятого на кресте Иисуса Христа, перекрашенного в клоуна Рональда Макдональда, сообщает 11 января «РИА Новости» со ссылкой на новостную службу израильской телерадиокорпорации «Кан».
Автор экспоната — финн Йени Линнонена. Своей работой он критикует современную массовую культуру, где клоун Рональд Макдональд — один из символов компании McDonald’s — стал символом уровня религиозного поклонения.
Фигура клоуна на кресте в хайфском музее представлена в рамках выставки «Священный товар», идея которой — переосмысление современной культуры потребления.
Арабы-христиане Хайфы сочли экспонат оскорбляющим чувства верующих. Во время беспорядков в полицейских, которые препятствовали входу активистов в музей, летели камни, три стража порядка получили ранения.
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