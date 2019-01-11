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«Девяток» яиц вызвал волну шуток в Сети

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Появившиеся на полках российских магазинов куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо 10 стали поводом для многочисленных шуток в соцсетях. Активнее всего по теме высказывались пользователи Twitter.

«Потому что на 10 девчонок по статистике девять яиц», — пошутил пользователь @gorizbirkom.

Также в сети распространились шутки про «выгодную» акцию — девять яиц вместо 10. 

«Убрали, потому что в каждом десятом яйце смерть Кощея. Что непонятно», — объяснил нововведение @NewRussia.

«В СССР вообще яиц не было», — шутили в комментариях в соцсети «ВКонтакте».

Были и те, кто серьезно отреагировал на новость про появление новых коробок для яиц и обвинил производителя в обмане. 

О нововведении стало известно 10 января. Продавать яйца «девятками» начала птицефабрика «Вараксино». Представители компании объяснили это маркетинговым ходом в преддверии новогодних праздников.

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