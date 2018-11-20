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«Росконтроль» назвал лучшие марки яиц

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Эксперты «Росконтроля» проверили куриные яйца, продающиеся на российских прилавках. Всего в лабораторию отправилась продукция пяти брендов: «Окское», «Вараскино», «Экстра Праксис», «Деревенское» / «Роскар», «Наша семья» / «Птичий край».

«Ни в одном из образцов не обнаружены сальмонеллы или листерии, нет там и антибиотиков, уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой — низкий», — говорится на сайте организации.

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Лучшее качество белка оказалось у «Окских» яиц, эта же продукция стала лучшей в списке. При этом эксперты отмечают, что самые полезные вещества содержатся в желтке. Здесь лидером стала продукция «Птичий край».

«Еще один важный показатель пищевой ценности, который зависит от рациона питания несушек, — соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Оптимальным этот показатель оказался у двух брендов «Птичий край» и «Окское», — добавляется в сообщении.

Несмотря на это, яица «Птичий край» оказались на последнем месте общего рейтинга. Причиной этого стала треснутая скорлупа одного яйца. Кроме того, не соответствовали стандарту образцы «Экстра Праксис» и «Деревенское Роскар». Остальные марки отвечали всем требованиям «Росконтроля» и были рекомендованы к покупке.

Эксперты добавляют, что срок хранения столовых яиц при температуре от 0 до +20 градусов составляет не более 25 дней. Однако с температурным режимом от –2 до 0 градусов их можно хранить до 90 дней.

Ранее в ноябре специалисты «Росконтроля» проверили качество майонеза, предлагаемого покупателям на прилавках российских магазинов.

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