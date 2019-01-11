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Агрохолдинг назвал причину появления упаковки с девятью яйцами в России

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Упаковка, насчитывающая девять яиц, производится компанией Hartmann и в настоящее время является достаточно распространенной в Европе, сообщили «Известиям» в пресс-службе агрохолдинга «Комос Групп» (включает в себя ООО «Птицефабрика «Вараксино»).

Ранее пользователи соцсетей распространили информацию, что на прилавках некоторых российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо десяти. Отмечалось, что нововведение появилось на фоне подорожания яиц в декабре.

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Упаковки, насчитывающие девять яиц, появились на российских прилавках как минимум в первом квартале 2018 года, рассказал собеседник издания. В частности, в торговых сетях Санкт-Петербурга «Перекресток» — с марта 2018 года и «7Я. Народная Семья» — с октября 2018 года.

Появление новой упаковки в магазинах не отразилось на стоимости яиц, добавили в компании.

«В течение всего 2018 года на данную позицию цена не поднималась и находилась на фиксированном уровне. Данная упаковка — это новый формат предложения для российского рынка. <…> Продукция в такой упаковке была представлена в торговых сетях уже в первом квартале 2018 года и с ростом цен на яйцо в начале текущего года никак не связана», — заявили в «Комос Групп».

Что касается ассортимента птицефабрики, то у нее есть продукция, которая упаковывается в кассеты по 6, 8, 9, 12, 20 и 30 штук. Например, яйца торговой марки «Село Зеленое» фасуются в упаковку по шесть штук. Вся продукция расфасовывается в различную упаковку в зависимости от требований торговых марок или торговых сетей.

18 декабря «Известия» рассказали, что, согласно прогнозу Центробанка, в следующем году в России подорожают автомобили, бензин, сигареты и алкоголь.

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