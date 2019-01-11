В Минэнерго уточнили информацию о главе российской делегации в Давосе

Заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что делегацию страны на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин, были предположением, уточнили 11 января в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее в этот же день Новак ответил на вопрос журналистов о главе делегации, сообщив, что Россию на форуме будет представлять глава Минэнерго.

«Высказывание министра относительно руководителя российской делегации на форуме в Давосе было предположением. Вопрос принятия данного решения не входит в компетенцию главы министерства энергетики России», — приводит «РИА Новости» комментарий ведомства.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока еще не принял решения касательно своего участия в форуме в Давосе.

Экономический форум в швейцарском городе стартует 22 января. На мероприятии будут присутствовать руководители стран и правительств, а также бизнесмены.