Макрон решил не ехать в Давос на экономический форум

Президент Франции Эммануэль Макрон пропустит Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе из-за плотного графика. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца в пятницу, 11 января.

Среди также возможных причин пропуска Макроном ВЭФ могут быть продолжающиеся с прошлого года протесты движения «желтых жилетов» на территории Франции, а также начало общенациональных дебатов по работе государственных институтов и демократии, сообщает ТАСС.

Экономический форум в Давосе, на котором присутствуют руководители стран и правительств, а также бизнесмены, начнется в Швейцарии 22 января. В настоящий момент неизвестно, кто будет представлять Францию на форуме в отсутствие Макрона.

Ранее 10 января об отказе лететь на ВЭФ сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер объяснил свое решение бюджетным кризисом в стране. Без Трампа представлять американскую сторону на форуме может глава минфина Стивен Мнучин.