Прямой эфир

Макрон решил не ехать в Давос на экономический форум

0
Фото:REUTERS/Benoit Tessier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон пропустит Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе из-за плотного графика. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца в пятницу, 11 января.

Среди также возможных причин пропуска Макроном ВЭФ могут быть продолжающиеся с прошлого года протесты движения «желтых жилетов» на территории Франции, а также начало общенациональных дебатов по работе государственных институтов и демократии, сообщает ТАСС.

Экономический форум в Давосе, на котором присутствуют руководители стран и правительств, а также бизнесмены, начнется в Швейцарии 22 января. В настоящий момент неизвестно, кто будет представлять Францию на форуме в отсутствие Макрона.

Ранее 10 января об отказе лететь на ВЭФ сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер объяснил свое решение бюджетным кризисом в стране. Без Трампа представлять американскую сторону на форуме может глава минфина Стивен Мнучин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачев отреагировал на отказ Трампа от участия в форуме в Давосе
К «желтым жилетам» во Франции присоединилось движение «красных ручек»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017