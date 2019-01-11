Прямой эфир

Российскую делегацию в Давосе возглавит Орешкин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегацию России на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе возглавит министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом 11 января сообщил министр энергетики Александр Новак.

Давострили лыжи: РФПИ, «Алроса» и чиновники собираются на ВЭФ
У Российского фонда прямых инвестиций в рамках форума запланированы встречи, а у московских властей — презентация экономического потенциала столицы

«У нас возглавляет ее (делегацию. — Ред.) Максим Орешкин», — ответил глава ведомства на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует «РИА Новости».

Экономический форум в Давосе, на котором присутствуют руководители стран и правительств, а также бизнесмены, начнется в Швейцарии 22 января.

10 января президент США Дональд Трамп сообщил, что не полетит на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в стране. Лидер Франции Эммануэль Макрон также не будет присутствовать на мероприятии из-за плотного графика.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока еще не принял решения касательно своего участия в форуме в Давосе.

В начале ноября Financial Times писала, что организаторы Давосского форума якобы отказали в участии трем российским бизнесменам, которые с апреля этого года находятся под американскими санкциями. Речь шла о главе банка ВТБ Андрее Костине, совладельце Rusal Олеге Дерипаске и владельце группы «Ренова» Викторе Вексельберге. В декабре стало известно, что организаторы форума изменили это решение и сняли ограничения, наложенные ранее на бизнесменов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачев отреагировал на отказ Трампа от участия в форуме в Давосе
Мантуров пропустит экономический форум в Давосе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017