Российскую делегацию в Давосе возглавит Орешкин

Делегацию России на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе возглавит министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом 11 января сообщил министр энергетики Александр Новак.

«У нас возглавляет ее (делегацию. — Ред.) Максим Орешкин», — ответил глава ведомства на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует «РИА Новости».

Экономический форум в Давосе, на котором присутствуют руководители стран и правительств, а также бизнесмены, начнется в Швейцарии 22 января.

10 января президент США Дональд Трамп сообщил, что не полетит на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в стране. Лидер Франции Эммануэль Макрон также не будет присутствовать на мероприятии из-за плотного графика.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер пока еще не принял решения касательно своего участия в форуме в Давосе.

В начале ноября Financial Times писала, что организаторы Давосского форума якобы отказали в участии трем российским бизнесменам, которые с апреля этого года находятся под американскими санкциями. Речь шла о главе банка ВТБ Андрее Костине, совладельце Rusal Олеге Дерипаске и владельце группы «Ренова» Викторе Вексельберге. В декабре стало известно, что организаторы форума изменили это решение и сняли ограничения, наложенные ранее на бизнесменов.