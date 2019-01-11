Задержан подозреваемый в «минировании» Павелецкого вокзала

Полицейские задержали мужчину, предположительно сделавшего ложное сообщение о минировании Павелецкого вокзала в Москве. Об этом в пятницу, 11 января, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала из хулиганских побуждений», — рассказали журналистам ТАСС.

Ранее, 11 января, полиция в Москве получила данные об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала. На объекте была организована проверка, взрывное устройство обнаружено не было. Во время проверки вокзал работал в штатном режиме, движение поездов не было нарушено.