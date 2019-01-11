Павелецкий вокзал в Москве проверили после звонка о «минировании»

Полиция в Москве получила данные об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала, на объекте была организована проверка. Об этом 11 января сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность гражданина, подозреваемого в причастности к звонку о минировании.

Проверка в здании Павелецкого вокзала была завершена в 20:55 мск. «Взрывное устройство не обнаружено», — приводит «РИА Новости» комментарий источника в экстренных службах столицы.

Во время проверки вокзал работал в штатном режиме, движение поездов не было нарушено.

10 января правоохранители организовали проверку в НИИ имени Склифосовского в Москве после анонимного звонка о минировании.