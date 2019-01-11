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Трассу из Комсомольска-на-Амуре в Чегдомын продолжат строить в 2019 году

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Строительство дороги Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын может возобновиться уже в этом году. Трасса свяжет 17 населенных пунктов вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и обеспечит выход Верхнебуреинского, Солнечного и имени Полины Осипенко районов в общую сеть автодорог Дальнего Востока.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил президента России о софинансировании строительства автодороги, и Владимир Путин поручил Минтрансу РФ рассмотреть возможные варианты. При поступлении средств в полном объеме можно сдать трассу в эксплуатацию за три года.

На данный момент круглогодичного сквозного движения автотранспорта в центр Верхнебуреинского района нет, в теплый сезон около 55 км можно пересечь только вездеходом, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

Московские власти планируют в текущем году построить 55 км дорог, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, также будут созданы 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.

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