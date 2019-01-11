Две дорожные развязки появятся в Челябинске в 2019 году

В Челябинске в 2019 году планируют завершить строительство дороги от Братьев Кашириных до Труда и отремонтировать кольцо, развязку и дорогу по улице Дарвина к Троицкому тракту. О выделенных на эти цели средствах стало известно в ходе совещания, посвященного обсуждению дорожного фонда.

Финансирование на проведение работ будет осуществляться из федерального бюджета. По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в 2018 году была поставлена задача привлечь как можно больше средств на Южный Урал, в том числе через федеральные программы, пишет сайт 1obl.ru.

Так, финансирование программы «Качественные и безопасные дороги» было увеличено в два раза. Из федерального бюджета регион получит 1,884 млрд рублей, из своих собственных средств на программу выделят 1,576 млрд рублей.

Глава региона также отметил важность эффективного использования времени и напомнил, что во многом региону идут навстречу из-за проведения в 2020 году в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Жители Южного Урала должны получить хорошие дороги и развязки уже осенью 2019 года.