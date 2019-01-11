Новый путепровод построят в Ставропольском крае за 1,6 млрд рублей

В Невинномысске Ставропольского края в этом году планируют достроить новый путепровод, возведение которого началось в ноябре 20118 года. Стоимость проекта составит 1,6 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, путепровод пролегает через железную дорогу с участками автодорожных подходов по двум улицам. В общей сложности возведение объекта оценивается в 1,6 млрд рублей.

По информации руководителя участка Константина Кияшко, строительство должно завершиться к сентябрю 2019 года. На автомобильной части путепровода появятся четыре полосы. Общая ширина дороги вместе с пешеходными зонами составит 23 м, а длина — 300 м.

Строительные работы начались в ноябре 2018 года. К ним были привлечены 50 специалистов, напоминает NewsTracker.