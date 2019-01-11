Прямой эфир

Новый путепровод построят в Ставропольском крае за 1,6 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Невинномысске Ставропольского края в этом году планируют достроить новый путепровод, возведение которого началось в ноябре 20118 года. Стоимость проекта составит 1,6 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, путепровод пролегает через железную дорогу с участками автодорожных подходов по двум улицам. В общей сложности возведение объекта оценивается в 1,6 млрд рублей.

По информации руководителя участка Константина Кияшко, строительство должно завершиться к сентябрю 2019 года. На автомобильной части путепровода появятся четыре полосы. Общая ширина дороги вместе с пешеходными зонами составит 23 м, а длина — 300 м.

Строительные работы начались в ноябре 2018 года. К ним были привлечены 50 специалистов, напоминает NewsTracker.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Две дорожные развязки появятся в Челябинске в 2019 году
Участок трассы «Дон» отремонтируют в Ростовской области за 8,5 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017