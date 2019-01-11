Школьница погибла под колесами товарного поезда под Гатчиной
В Гатчинском районе Ленинградской области товарный поезд наехал на 17-летнюю девушку. Об этом телеканалу «78» сообщил источник в правоохранительных органах.
От полученных травм девушка скончалась. По факту произошедшего СКР на транспорте по Северо-Западному федеральному округу организовал проверку.
Источник 78.ru отметил, что 17-летняя погибшая являлась жительницей Гатчины и училась в одной из гимназий.
В декабре в Самарской области пассажирский поезд сбил переходившую железнодорожные пути 42-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.