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Школьница погибла под колесами товарного поезда под Гатчиной

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В Гатчинском районе Ленинградской области товарный поезд наехал на 17-летнюю девушку. Об этом телеканалу «78» сообщил источник в правоохранительных органах.

От полученных травм девушка скончалась. По факту произошедшего СКР на транспорте по Северо-Западному федеральному округу организовал проверку.

Источник 78.ru отметил, что 17-летняя погибшая являлась жительницей Гатчины и училась в одной из гимназий.

В декабре в Самарской области пассажирский поезд сбил переходившую железнодорожные пути 42-летнюю женщину. От полученных травм она погибла.

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