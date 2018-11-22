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Мужчина погиб после наезда грузового поезда на Кубани

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В Динском районе Краснодарского края грузовой поезд сбил мужчину. От удара пешеход погиб. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления.

Трагедия произошла в среду, 21 ноября, на 643-м км станции Динская Северо-Кавказской железной дороги. Грузовой поезд сбил 63-летнего жителя станицы Динской. Мужчина от полученных травм погиб на месте. Об этом сообщают «Кубанские новости».

По словам машиниста, пешеход пытался перебежать пути перед близко идущим составом. Было применено экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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