Поезд Пекин–Москва сбил пенсионерку на Красноярской железной дороге
На Красноярской железной дороге поезд Пекин–Москва сбил женщину 1939 года рождения. Она пыталась перейти пути перед близко идущим поездом. Об этом сообщает пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Трагический случай произошел в субботу, 10 ноября, в 7:45 в районе станции Енисей. По факту случившегося была организована доследственная проверка, в ходе которой установлено, что пожилая женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора.
При этом машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.
В результате происшествия пенсионерка получила различные травмы и погибла на месте. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.