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Поезд Пекин–Москва сбил пенсионерку на Красноярской железной дороге

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На Красноярской железной дороге поезд Пекин–Москва сбил женщину 1939 года рождения. Она пыталась перейти пути перед близко идущим поездом. Об этом сообщает пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Трагический случай произошел в субботу, 10 ноября, в 7:45 в районе станции Енисей. По факту случившегося была организована доследственная проверка, в ходе которой установлено, что пожилая женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора.

При этом машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате происшествия пенсионерка получила различные травмы и погибла на месте. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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