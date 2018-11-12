Пенсионер погиб при наезде тепловоза в Карелии

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели пенсионера на железной дороге. Его насмерть сбил тепловоз.

По данным правоохранительных органов, мужчина 1948 года рождения в Сортавальском районе переходил железнодорожные пути перед приближающимся тепловозом. Машинист пытался подавать звуковой сигнал, однако пенсионер не реагировал. Тогда машинист применил экстренное торможение. Наезда всё же избежать не удалось, от полученных травм пешеход скончался на месте, сообщает ИА «Карелinform».

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Амурской области в результате наезда пассажирского поезда скончался 20-летний пешеход.