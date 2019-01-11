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Аэропорт Волгограда закрыли из-за непогоды

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Аэропорт Волгограда закрылся из-за снегопада, авиарейс компании S7 Airlines Москва–Волгоград был направлен на запасной аэродром в Астрахани. Об этом 11 января сообщила ведущий специалист по связям с общественностью воздушной гавани Анастасия Голодова.

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Она отметила, что аэропорт остается закрытым с 19:20 по местному времени (18:20 мск). «В настоящее время коэффициент сцепления не позволяет принимать воздушные суда. Повторный замер показателей будет производиться около 21:00. Если ситуация изменится, аэропорт будет открыт», — приводит «Интерфакс» ее заявление.

Голодова также отметила, что сейчас над аэропортом кружит еще один самолет авиакомпании «Победа», который выполняет рейс из Санкт-Петербурга. «Решение о его посадке в волгоградском аэропорту или на запасном аэродроме принимается», — пояснила представитель воздушной гавани.

Ранее 11 января в московском аэропорту Внуково совершил вынужденную посадку пассажирский Boeing, который выполнял рейс из Москвы в Белгород. У воздушного судна сработал аварийный датчик температуры.

В этот же день источник «Федерального агентства новостей» сообщил, что в петербургском Пулково несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного ветра. Его порывы достигали 16 м/с. 

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