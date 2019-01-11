Врачам и учителям не будут запрещать принимать подарки

Ограничения в подарках, которые планируется ввести для должностных лиц в России, не коснутся врачей и учителей, заявил замглавы аппарата правительства Андрей Логинов. Так он прокомментировал внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект, который регулирует нормы о подарках отдельным категориям лиц. Ограничения коснутся членов Совфеда, депутатов, чиновников, служащих ЦБ и др.

«Если бы мы вдруг захотели каким-то образом ограничить учителей с врачами в дарениях, то мы должны были бы вносить изменения либо в закон «Об образовании», либо в закон «О здравоохранении», но никак не в антикоррупционное законодательство», — сказал Логинов, его слова приводит «РИА Новости».

Как пояснил чиновник, некоторые «горячие головы» предлагают распространить нормы «до сторожа, уборщицы и технички», с чем, по его мнению нельзя согласиться. Он подчеркнул, что ограничения на дарение подарков вносятся в целях противодействия коррупции, под которой закон понимает злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп и проч.

Между тем в декабре прошлого года глава департамента развития госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак заявил, что инициатива коснется и российских врачей и учителей.

Сегодня в России действует ст. 575 Гражданского кодекса, которая допускает возможность получения обычных подарков не дороже 3 тыс. рублей работникам лечебных, воспитательных, образовательных учреждений, учреждений соцзащиты и других аналогичных организаций от граждан, которые находятся у них под надзором, а также от их родственников.