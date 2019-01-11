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Около 500 свиней уничтожат в Приморье из-за вспышки ящура

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Вспышка ящура зафиксирована на одном из свинокомплексов «РусАгро» в Григорьевском сельском поселении Михайловского района Приморья. Будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.

Компания охарактеризовала потери как незначительные и заверила, что это не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям, сообщает ИА PrimaMedia. Для предотвращения возникновения и распространения ящура на территории Михайловского района объявлен карантин. 

Ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов. Эпизоотия имела место в 2001 году в странах Северной Европы (в основном в Великобритании и Нидерландах). Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, олени).

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