Около 500 свиней уничтожат в Приморье из-за вспышки ящура

Вспышка ящура зафиксирована на одном из свинокомплексов «РусАгро» в Григорьевском сельском поселении Михайловского района Приморья. Будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.

Компания охарактеризовала потери как незначительные и заверила, что это не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям, сообщает ИА PrimaMedia. Для предотвращения возникновения и распространения ящура на территории Михайловского района объявлен карантин.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов. Эпизоотия имела место в 2001 году в странах Северной Европы (в основном в Великобритании и Нидерландах). Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, олени).