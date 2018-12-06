Карантин по бешенству объявили в Нижегородской области

В двух районах Нижегородской области установлен карантин по бешенству. Причиной стало обнаружение больных животных.

Карантин вводится на территории деревни Никольское в Воротынском районе и поселка Досчатое Выксунского района. Ограничительные мероприятия продлятся до 1 февраля и 31 января соответственно. Указ о введении карантина подписан губернатором Нижегородской области, сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее сообщалось, что в Никольском домашняя собака задушила пришедшую к домам лису. Пса привили против бешенства и поместили под карантин. Специалисты отмечают, что это первый случай бешенства на территории Воротынского района с декабря 2016 года.