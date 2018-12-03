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Карантин по бешенству животных ввели в трех районах Рязанской области

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В трех районах Рязанской области ввели карантин по бешенству животных. Соответствующие постановления губернатора были опубликованы в понедельник, 3 декабря.

Карантин ввели на территории деревни Мантурово Рыбновского района, села Рачатники Михайловского района и поселка Сотницыно Сасовского района. Он продлится до 3 февраля 2019 года. Об этом сообщает РИА «7инфо».

В связи с ограничениями на территории карантинных зон запрещено проводить выставки кошек и собак, а также вывозить их за пределы населенного пункта.

Для ликвидации очагов бешенства будут предприняты все прописанные в законе мероприятия.

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