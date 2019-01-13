Ледяной тлен: почему у эскимосов земля уходит из-под ног

Крошечный городок Тасиилак, где проживает менее 2 тыс. человек — крупнейший населенный пункт восточной Гренландии. Климат на острове — арктический и субарктический. Минимальная температура в Тасиилаке зимой достигает -10 градусов, летом столбик термометра поднимается до 11. Жители города — непосредственные свидетели и очевидцы тех событий и изменений, которые происходят с самым крупным в мире островом из-за глобального потепления
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Согласно недавним исследованиям, остров, чей ледниковый покров составляет 84% автономной территории, остальное — область вечной мерзлоты, меняет свои очертания. И скорость таяния выше, чем считалось ранее. Многие жители Гренландии почувствовали эти изменения на себе
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Местные охотники говорят, что в последние 10 лет все труднее становится добираться до привычных охотничьих угодий на ездовых собаках из-за непредсказуемой погоды, тонкого льда или полного его отсутствия
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
«Каждый год мы видим, как лед тает и тает, ландшафт меняется, — говорит охотник Юлиус Нильсен. — То, что мы узнавали от наших предков, почти исчезло, мы не можем этим пользоваться. Нам придется придумывать что-то новое»
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Гренландия — самая малонаселенная страна в мире, плотность населения здесь — 1 человек на 39 кв. км. Практически вся активная деятельность сосредоточена на юго-западе острова, на узкой, свободной от материкового льда прибрежной полосе. Половина населения, 90% процентов которого составляют эскимосы, занята в рыболовстве и рыбообработке
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Дорог в Гренландии практически нет, только в пределах населенного пункта и его окрестностей. Основные средства передвижения — собачьи упряжки, снегоходы и воздушный транспорт для путешествий на дальние расстояния
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Ученые из Университетов Копенгагена, Гренландии и датского Института городских экономических исследований попытались нарисовать картину изменений из-за глобального потепления, как ее видят местные жители
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Исследование показало, что четверо из десяти опрошенных считают: глобальное потепление причинит им вред
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Каждый десятый гренландец считает, что выиграет от потепления
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Жители сурового северного края известны своей стойкостью и готовы принять новые вызовы природы
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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
По словам одного из авторов исследования, примерно восемь из десяти жителей говорят, что они непосредственно столкнулись с изменением климата, и более 60% считают, что это очень важно для них лично
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