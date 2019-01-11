Зюганова попросили проверить сообщения о незаконной охоте иркутского губернатора

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) обратилось к главе политической партии КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой проверить сведения об участии губернатора Иркутской области Сергея Левченко в незаконной охоте.

По мнению представителей ВООП, действия Левченко должны получить оценку со стороны руководства КПРФ, потому что он является членом политического объединения, сообщает сайт Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) в пятницу, 11 января.

«Высокий пост губернатора и дружеские отношения с вами, в данном случае, не могут быть защитой или индульгенцией, это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию», — говорится в сообщении общества охраны природы.

Между тем, накануне стало известно, что представители КПРФ заступились за своего однопартийца после того, как в его отношении было возбуждено уголовное дело. Председатель партии Геннадий Зюганов связал сюжеты об охоте Сергея Левченко с недовольством оппонентов его успехами на посту руководителя региона. Сообщения СМИ о нашумевшей охоте губернатора глава КПРФ назвал информационной атакой, сообщил канал ТВЦ.

29 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила о том, что в Иркутской области было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя. Одним из ее участников мог быть губернатор региона Сергей Левченко. 28 декабря управление МВД по Иркутской области заявило о начале проверки по факту сообщений СМИ о незаконной охоте главы области.

Видео с охоты появилось в сети сентябре. На кадрах видно, как Левченко стреляет в медведя. После этого мертвого зверя вытаскивают из берлоги с помощью веревки. В пресс-службе губернатора заявили, что это произошло в ноябре 2016 года, медведь был шатуном, беспокоившим местных жителей и ничего противозаконного губернатор и его окружение не совершили.

Блогер Артем Павлечко настаивает, что охота велась в январе 2017 года, животное находилось в спячке, а не было загнано в берлогу собаками. В этом случае охота была незаконной. Как именно он оказался на охоте и при каких обстоятельствах снято видео, мужчина не сообщает.