«Росконтроль» выявил опасные торты «Наполеон»

Эксперты «Росконтроля» проверили торты «Наполеон» пяти торговых марок: «Фили Бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех», Mirel и «У Палыча».

Продукт исследовали более чем по 70 параметрам качества и безопасности. В том числе специалисты изучили состав крема, замерили уровень консервантов, проконтролировали соответствие состава заявленной маркировке. Отмечается, что все проверенные торты оказались вполне вкусными.

Результаты экспертизы опубликовали на официальном сайте организации в пятницу, 11 января.

По итогам исследования, эксперты рекомендуют к покупке торты бренда «У Палыча». Остальные образцы попали в так называемый черный список «Росконтроля». В частности, в образцах «Фили Бейкер» и Mirel был обнаружен не указанный в составе подсластитель сахарин.

«Согласно техническому регламенту, подсластители должны применяться в пищевой продукции со сниженной энергетической ценностью и без добавленных сахаров, а также в диетических продуктах, предназначенных для лиц, которым рекомендуется ограничить или исключить потребление сахара. Торт «Наполеон» очевидно к таким продуктам не относится», — рассказала главный специалист «Росконтроля» Ирина Аркатова.

Помимо этого, в образцах тортов от компаний «Фили Бейкер», «Кондитерская фабрика Венский цех» и Mirel состав крема не соответствовал заявленному на этикетке. Более того, в изделиях под марками «Фили Бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех» и Mirel были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Эксперты организации считают, что это говорит о серьезном нарушении санитарно-противоэпидемических требований, например, о нарушении правил личной гигиены персонала.

Руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов назвал причины отравлений от скоропортящейся кондитерки. По его словам, проверки проводятся редко и о них известно заранее, что позволяет производителю не соблюдать правила.

«Риско-ориентированный подход к проверкам в «Росконтроль» постоянно выявляет проблемы по параметрам безопасности продукции. В свою очередь, неграмотность покупателей в части несоблюдения правил хранения продукции дополнительно повышает риск отравления, особенно при выявленных нарушениях санитарных норм», — заключил Мосов.

Накануне, 10 января, «Росконтроль» опубликовал исследование маслин с российских прилавков.