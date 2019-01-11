Прямой эфир

«Росконтроль» выявил опасные торты «Наполеон»

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты «Росконтроля» проверили торты «Наполеон» пяти торговых марок: «Фили Бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех», Mirel и «У Палыча».

Продукт исследовали более чем по 70 параметрам качества и безопасности. В том числе специалисты изучили состав крема, замерили уровень консервантов, проконтролировали соответствие состава заявленной маркировке. Отмечается, что все проверенные торты оказались вполне вкусными.

Слетелись на сладенькое
Почему торговля тортами через интернет не только незаконна, но и опасна

Результаты экспертизы опубликовали на официальном сайте организации в пятницу, 11 января.

По итогам исследования, эксперты рекомендуют к покупке торты бренда «У Палыча». Остальные образцы попали в так называемый черный список «Росконтроля». В частности, в образцах «Фили Бейкер» и Mirel был обнаружен не указанный в составе подсластитель сахарин.

«Согласно техническому регламенту, подсластители должны применяться в пищевой продукции со сниженной энергетической ценностью и без добавленных сахаров, а также в диетических продуктах, предназначенных для лиц, которым рекомендуется ограничить или исключить потребление сахара. Торт «Наполеон» очевидно к таким продуктам не относится», — рассказала главный специалист «Росконтроля» Ирина Аркатова.

Помимо этого, в образцах тортов от компаний «Фили Бейкер», «Кондитерская фабрика Венский цех» и Mirel состав крема не соответствовал заявленному на этикетке. Более того, в изделиях под марками «Фили Бейкер», «Добрынинский кондитерский комбинат», «Кондитерская фабрика Венский цех» и Mirel были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Эксперты организации считают, что это говорит о серьезном нарушении санитарно-противоэпидемических требований, например, о нарушении правил личной гигиены персонала.

Руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Андрей Мосов назвал причины отравлений от скоропортящейся кондитерки.  По его словам, проверки проводятся редко и о них известно заранее, что позволяет производителю не соблюдать правила.

«Риско-ориентированный подход к проверкам в «Росконтроль» постоянно выявляет проблемы по параметрам безопасности продукции. В свою очередь, неграмотность покупателей в части несоблюдения правил хранения продукции дополнительно повышает риск отравления, особенно при выявленных нарушениях санитарных норм», — заключил Мосов.

Накануне, 10 января, «Росконтроль» опубликовал исследование маслин с российских прилавков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Росконтроль» проверил маслины на российских прилавках
«Росконтроль» проверил российские игристые вина и шампанское
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017