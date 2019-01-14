Рабочий класс: производительность труда ускорит ВВП к 2021 году

Реализация нацпроекта по увеличению производительности труда к 2021 году увеличит ВВП на 1 процентный пункт. Об этом «Известиям» рассказала директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития (МЭР) Юлия Урожаева. В ближайшее время данный показатель станет одним из основных драйверов роста экономики страны. При этом потенциал увеличения эффективности труда на предприятиях зависит в основном от конъюнктуры сбыта продукции — главным образом, на внешних рынках, считают эксперты. По их мнению, несмотря на общую пользу нацпроекта, достичь запланированных показателей удастся только при условии расширения экспорта.

Уже через два года производительность труда может стать одним из основных источников роста экономики. К 2021 году дополнительное увеличение ВВП за счет реализации нацпроекта по повышению эффективности на производствах составит 1 процентный пункт, рассказала «Известиям» Юлия Урожаева. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, темпы роста ВВП к 2021 году ускорятся с ожидаемых в этом году 1,3 до 3,1%. По словам директора департамента МЭР, в 2019-м над увеличением производительности будут работать в 31 регионе.

Традиционными драйверами роста российской экономики являются сельское хозяйство, промышленность, строительство. Если производительность труда будет увеличена, эти отрасли станут расти опережающими темпами, тем самым увеличивая и ВВП.

Справка «Известий» Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» рассчитан на 2019–2024 годы. В нем могут принять участие предприятия несырьевых отраслей с оборотом от 400 млн рублей в год. Суммарная стоимость нацпроекта составляет 52 млрд рублей, из которых около 6 млрд — из внебюджетных источников. Документ предусматривает предоставление компаниям, участвующим в повышении производительности, льготных кредитов, грантов и налоговых преференций. Ключевая цель нацпроекта — выйти на темпы прироста производительности труда на уровне 5% к 2024 году.

Россия в среднем отстает от стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 1,2 п.п. по темпам прироста производительности труда, следует из данных ОЭСР за 2016 год (подсчетов за 2017 и 2018 годы еще нет). Отечественный уровень выработки ВВП на одного работника в час составляет около $24, тогда как средний показатель по странам ОЭСР превышает $47. Как следует из исследования организации, связано это в первую очередь с недоинвестированностью российской экономики и изношенностью производственных мощностей. Кроме этого, позиции РФ по показателю производительности труда в последние годы ослабли в результате санкций и других административных барьеров на импорт, препятствующих трансферу технологий, считают аналитики ОЭСР.

Не только модернизация

Основная причина отставания по показателям эффективности производства заключается в сравнительно низком спросе на российскую продукцию за рубежом, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Дело в том, что производительность труда фактически иллюстрирует соотношение продаж к численности занятых. Если не увеличатся объемы экспорта, экономика не покажет роста производительности труда даже при условии модернизации производственных фондов (сейчас показатель изношенности мощностей составляет около 50%), отметил эксперт. Внутренний спрос, по его мнению, не способен обеспечить загрузку мощностей до того уровня, которому соответствуют заявленные в нацпроекте показатели прироста производительности труда.

Более того, если добиться высокой производительности и не расширить при этом рынки сбыта, то можно спровоцировать рост безработицы, предупреждает доцент РАНХиГС Евгений Ицаков. Автоматизация производства и увеличение эффективности действующих работников, как правило, ведет к сокращению численности персонала. Исходя из социальной ориентированности российской экономики такой исход недопустим. Поэтому компаниям придется увеличивать свои масштабы, чтобы сохранить штат сотрудников. Сделать это без выхода на внешние рынки для большинства российских предприятий невозможно, полагает экономист.

В целом эксперты признают пользу мер правительства, предпринимаемых для роста производительности труда. Продукция неэффективных компаний на внешних рынках будет неконкурентоспособна как минимум из-за своей высокой стоимости. Поэтому, по мнению экономистов, вложения в автоматизацию, цифровизацию и компетенции работников оправданы.