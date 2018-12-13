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«Роскосмос» оценил стоимость создания сверхтяжелой ракеты с облетом Луны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Создание российской сверхтяжелой ракеты и осуществление беспилотного облета Луны оценивается в 1,5 трлн руб. Об этом в среду, 12 декабря, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в «Роскосмосе».

«Речь о программе на 2020–2030 годы с прописанными суммами», — говорится в сообщении.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению Луны. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

1 декабря сообщалось, что Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу.

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