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«Желтые жилеты» увидели в контртеррористических мерах попытку помешать протестам

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Проведение акции протеста «желтых жилетов», намеченной на субботу, 15 декабря, под вопросом в связи с терактом в Страсбурге.

После стрельбы, произошедшей вечером 11 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о повышении в стране уровня террористической угрозы до максимального.

Однако некоторые демонстранты заподозрили главу государства в попытке ввести чрезвычайное положение ради срыва протестных акций.

«Макрон и правительство намеренно предпринимают попытку ввести чрезвычайное положение, чтобы не дать «желтым жилетам» совершить революцию», — написал один из сторонников движения в Facebook.

В результате теракта погибли три человека, не менее 12 получили ранения. Среда, 12 декабря, была объявлена в Страсбурге днем траура.

«Предупреждать такие одиночные теракты даже в странах с мощными антитеррористическими структурами крайне сложно, если нет опережающей информации», — сказал «Известиям» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Черное Рождество: Страсбург облачился в траур

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