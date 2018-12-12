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Россияне увеличили траты на детские товары

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Россияне увеличили траты на детские товары. «Известия» проанализировали данные оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», получающего фактуру напрямую от онлайн-касс магазинов.

Цены колются: средний чек на искусственные елки вырос на 17%
Россияне тратят на них около 3 тыс. рублей, а за праздничные украшения и гирлянды отдают примерно 500 рублей

За последний месяц средний чек на игрушки в России вырос на 16% и составил 1060 рублей. А за последний год расходы граждан на данные товары стоимостью не выше одной тыс. рублей увеличились на 10–17%. При этом траты на сладости к Новому году повысились еще сильнее.

Президент Ассоциации индустрии предприятий детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина также отметила рост активности покупателей по сравнению с прошлым годом. При этом, по ее словам, цены на игрушки не повышались. Однако к этому может привести ажиотажный спрос на продукцию.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 13 декабря.

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