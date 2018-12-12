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Россияне рассказали о тратах на новогодние подарки

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Россияне предпочитают перед Новым годом тратить больше денег на себя, чем на подарки родственникам и друзьям, следует из исследования платежной системы PayPal.

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Россияне тратят на них около 3 тыс. рублей, а за праздничные украшения и гирлянды отдают примерно 500 рублей

Так, большинство опрошенных готовы выделить на себя до 7,6 тыс. рублей, а близким — 3,5 тыс. рублей. В планах россиян подарить себе одежду (34%), различные аксессуары (28%), электронику (26%). 

Что касается подарков близким, то им респонденты готовы купить аксессуары (41%), подарочные наборы (35%) и одежду (20%), отмечает ТАСС

Около четверти россиян (25%) начинают покупать подарки за месяц до праздника, еще четверть — за две недели. В последнюю неделю покупками озабочены 12% опрошенных, а 4% ходят по магазинам за день до Нового года. 

Ранее эксперты подсчитали, что средний россиянин готов потратить на празднование Нового года 16,9 тыс. рублей — что на 4% больше, чем в прошлом году. В то же время эксперты в банках и микрофинансовых организациях констатируют рост спроса перед Новым годом на банковские кредиты. В беседе с «Газетой.ру» специалисты отметили, что рост спроса на кредиты в декабре обычно составляет 10–15%.

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