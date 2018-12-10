Прямой эфир

Росстат сравнил цену оливье в регионах России

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Традиционный салат оливье дороже всего обойдется жителям Чукотки — им придется заплатить за это блюдо почти 517 рублей, подсчитали в Росстате.

Цены колются: средний чек на искусственные елки вырос на 17%
Россияне тратят на них около 3 тыс. рублей, а за праздничные украшения и гирлянды отдают примерно 500 рублей

По классическому рецепту, в оливье входят: 0,5 кг картошки, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной колбасы, 400 г консервированных огурцов, банка консервированного горошка (380 г), 100 г репчатого лука и 200 г майонеза. 

На втором месте рейтинга самого дорогого оливье оказалась Камчатка — жителям этого российского региона придется потратить 487 рублей. На третьем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (475 рублей).

Москва заняла седьмое место — стоимость салата обойдется столичным жителям в 412 рублей. В Петербурге цена оливье будет составлять 342 рубля.

Дешевле всего продукты для салата будут в Кабардино-Балкарии, Белгородской области и Мордовии — 248, 239 и 237 рублей соответственно, отмечает сайт телеканала «Звезда»

Ранее эксперты подсчитали, что средний россиянин готов потратить на празднование Нового года 16,9 тыс. рублей — что на 4% больше, чем в прошлом году. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
Историк моды рассказал, в чем встречать Новый год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017