Росстат сравнил цену оливье в регионах России

Традиционный салат оливье дороже всего обойдется жителям Чукотки — им придется заплатить за это блюдо почти 517 рублей, подсчитали в Росстате.

По классическому рецепту, в оливье входят: 0,5 кг картошки, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной колбасы, 400 г консервированных огурцов, банка консервированного горошка (380 г), 100 г репчатого лука и 200 г майонеза.

На втором месте рейтинга самого дорогого оливье оказалась Камчатка — жителям этого российского региона придется потратить 487 рублей. На третьем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (475 рублей).

Москва заняла седьмое место — стоимость салата обойдется столичным жителям в 412 рублей. В Петербурге цена оливье будет составлять 342 рубля.

Дешевле всего продукты для салата будут в Кабардино-Балкарии, Белгородской области и Мордовии — 248, 239 и 237 рублей соответственно, отмечает сайт телеканала «Звезда».

Ранее эксперты подсчитали, что средний россиянин готов потратить на празднование Нового года 16,9 тыс. рублей — что на 4% больше, чем в прошлом году.