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Ценные подарки: родители на 15% увеличили расходы на игрушки

А сладости обходятся на четверть дороже, чем в прошлом году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России в начале декабря увеличился средний чек на детские подарки к Новому году. Для самых популярных игрушек — это куклы, фигурки домашних питомцев, развивающие  игры — он вырос на 10–15%. А для сладких наборов — на 24%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». По словам экспертов, родители в этот предновогодний сезон более активно покупают детские товары и увеличивают траты на них, при этом, по утверждению производителей, цены выросли несущественно. 

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Россияне начали готовиться к Новому году и покупать подарки для детей. В первую неделю декабря средний чек на игрушки вырос на 16% по сравнению с ноябрем. Он составил 1060 рублей, свидетельствует статистика оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», который получает фактуру напрямую от онлайн-касс магазинов. «Известия» ознакомились с ней. По мнению аналитиков компании, по итогам декабря количество подобных покупок и средний чек должны вырасти еще сильнее: родители увеличат активность непосредственно перед праздниками.

Пока же средний чек на одну из самых популярных игрушек в категории до 1 тыс. рублей — куклу-сюрприз в шарике — поднялся на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 980 рублей. Средний чек на игровые наборы из пластиковых и резиновых игрушек с фигурками домашних питомцев увеличился на 12% — до 170 рублей. На снежколепы родители стали тратить больше на 10% — чек повысился до 290 рублей.

Расходы на сладости к Новому году выросли сильнее. Средний чек для набора конфет в текстильной упаковке (в виде символа будущего года или домашних питомцев) весом 500 г увеличился на 24% — до 650 рублей. А для подарков в тубе или жестяной упаковке весом 350 г — на 5%, до 290 рублей.

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Директор по работе с клиентами «Платформы ОФД» Руслан Иванов пояснил «Известиям», что статистика говорит не о повышении цен, а об увеличении трат. Россияне могут себе позволить больше — в том числе за счет более рационального расходования средств и участия в различных акциях. 

— Агрегированные результаты продаж показывают, что заметно стремление потребителей к планированию и совершению крупных покупок в период распродаж, — рассказал он. — В некоторых случаях в итоге это позволяет увеличивать траты на детские товары.

Президент Ассоциации индустрии предприятий детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина подтвердила «Известиям», что в этом декабре родители стали чаще совершать покупки по сравнению с прошлым годом. В 2017 году взрослые были скромнее в тратах.

— Граждане чувствуют себя свободнее в сложившихся экономических условиях, — отметила эксперт. — Более того, сказывается эффект праздника, при котором потребители готовы тратить больше, чем в течение всего года. То есть совершать эмоциональные покупки.

По словам Антонины Цицулиной, в этом году российские производители не повышали стоимость игрушек. Все изготовители конкурировали за покупателя и поэтому старались сдерживать цены, отметила она. Но они могут повыситься, если возникает ажиотажный спрос. Например, могут подорожать куклы (серийные или коллекционные).

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Исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина рассказала «Известиям», что в этом году существенных изменений в спросе на классические наборы новогодних сладостей для детей не наблюдается.

— Это все тот же набор кондитерских изделий, на 80% состоящий из шоколадных конфет, весом около 900 г, — пояснила эксперт. — Его цена осталась на уровне прошлого года — 520–530 рублей.

По ее словам, кондитерские изделия в 2018 году почти не подорожали, в первой половине года они вообще дешевели, со второй половины слабеющий рубль, рост стоимости сырья привели к незначительному увеличению цен на кондитерские изделия в рознице. Но до праздников это подорожание не превысит 1% по всем видам кондитерских изделий, а по шоколаду — 0,5%.

Елизавета Никитина также отметила, что постепенно в подарках снижается доля старых советских брендов в пользу современного детского ассортимента. Если в прошлом сезоне соотношение старых и новых торговых марок было 95% и 5% соответственно, то в нынешнем доля последних выросла до 10–15%.

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