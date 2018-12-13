Ценные подарки: родители на 15% увеличили расходы на игрушки

В России в начале декабря увеличился средний чек на детские подарки к Новому году. Для самых популярных игрушек — это куклы, фигурки домашних питомцев, развивающие игры — он вырос на 10–15%. А для сладких наборов — на 24%. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». По словам экспертов, родители в этот предновогодний сезон более активно покупают детские товары и увеличивают траты на них, при этом, по утверждению производителей, цены выросли несущественно.

Россияне начали готовиться к Новому году и покупать подарки для детей. В первую неделю декабря средний чек на игрушки вырос на 16% по сравнению с ноябрем. Он составил 1060 рублей, свидетельствует статистика оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», который получает фактуру напрямую от онлайн-касс магазинов. «Известия» ознакомились с ней. По мнению аналитиков компании, по итогам декабря количество подобных покупок и средний чек должны вырасти еще сильнее: родители увеличат активность непосредственно перед праздниками.

Пока же средний чек на одну из самых популярных игрушек в категории до 1 тыс. рублей — куклу-сюрприз в шарике — поднялся на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 980 рублей. Средний чек на игровые наборы из пластиковых и резиновых игрушек с фигурками домашних питомцев увеличился на 12% — до 170 рублей. На снежколепы родители стали тратить больше на 10% — чек повысился до 290 рублей.

Расходы на сладости к Новому году выросли сильнее. Средний чек для набора конфет в текстильной упаковке (в виде символа будущего года или домашних питомцев) весом 500 г увеличился на 24% — до 650 рублей. А для подарков в тубе или жестяной упаковке весом 350 г — на 5%, до 290 рублей.

Директор по работе с клиентами «Платформы ОФД» Руслан Иванов пояснил «Известиям», что статистика говорит не о повышении цен, а об увеличении трат. Россияне могут себе позволить больше — в том числе за счет более рационального расходования средств и участия в различных акциях.

— Агрегированные результаты продаж показывают, что заметно стремление потребителей к планированию и совершению крупных покупок в период распродаж, — рассказал он. — В некоторых случаях в итоге это позволяет увеличивать траты на детские товары.

Президент Ассоциации индустрии предприятий детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина подтвердила «Известиям», что в этом декабре родители стали чаще совершать покупки по сравнению с прошлым годом. В 2017 году взрослые были скромнее в тратах.

— Граждане чувствуют себя свободнее в сложившихся экономических условиях, — отметила эксперт. — Более того, сказывается эффект праздника, при котором потребители готовы тратить больше, чем в течение всего года. То есть совершать эмоциональные покупки.

По словам Антонины Цицулиной, в этом году российские производители не повышали стоимость игрушек. Все изготовители конкурировали за покупателя и поэтому старались сдерживать цены, отметила она. Но они могут повыситься, если возникает ажиотажный спрос. Например, могут подорожать куклы (серийные или коллекционные).

Исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина рассказала «Известиям», что в этом году существенных изменений в спросе на классические наборы новогодних сладостей для детей не наблюдается.

— Это все тот же набор кондитерских изделий, на 80% состоящий из шоколадных конфет, весом около 900 г, — пояснила эксперт. — Его цена осталась на уровне прошлого года — 520–530 рублей.

По ее словам, кондитерские изделия в 2018 году почти не подорожали, в первой половине года они вообще дешевели, со второй половины слабеющий рубль, рост стоимости сырья привели к незначительному увеличению цен на кондитерские изделия в рознице. Но до праздников это подорожание не превысит 1% по всем видам кондитерских изделий, а по шоколаду — 0,5%.

Елизавета Никитина также отметила, что постепенно в подарках снижается доля старых советских брендов в пользу современного детского ассортимента. Если в прошлом сезоне соотношение старых и новых торговых марок было 95% и 5% соответственно, то в нынешнем доля последних выросла до 10–15%.