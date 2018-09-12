Экспорт игрушек поставил рекорд

Российские производители установили рекорд экспорта игрушек. В первом полугодии выручка была максимальной с 2015 года. За рубеж удалось продать 8,5 тыс. т товаров на 3,85 млрд рублей. В Минпромторге отмечают улучшение качества российских игрушек.

Об увеличении объемов экспорта российских игрушек свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), с которыми ознакомились «Известия». В первые шесть месяцев этого года за рубеж было поставлено 8,5 тыс. т игрушек — на 16% больше, чем год назад. Если сравнивать с аналогичным периодом 2015-го, отгрузки увеличились на 40%.

В стоимостном выражении поставки за рубеж в первом полугодии оцениваются в $64,8 млн. По средневзвешенному курсу ЦБ это примерно 3,85 млрд рублей. Это также рекордная цифра с 2015 года. Тогда экспорт игрушек в январе–июне оценивался в $49,82 млн — примерно 2,9 млрд рублей.

В целом поставки игрушек за рубеж растут в последние годы. Так, по уточненным данным ФТС, в 2017-м экспортировали в общей сложности 16,5 тыс. т товара — это максимум с 2015-го, когда за границу поставили 14,5 тыс. т. Также прошлый год был рекордным по выручке — она составила порядка 8,3 млрд рублей.

Как писали «Известия», в 2016-м наблюдалось некоторое падение, но по итогам прошлого года произошел рост на 10%, таким образом, за три года экспорт увеличился на 34%.

В первом полугодии 2018-го больше всего Россия заработала на экспорте игрушек в страны СНГ — Казахстан ($24,75 млн), Белоруссию ($13,79 млн) и на Украину ($4,81 млн). Далее следуют поставки в США ($1,77 млн), Нидерланды ($1,51 млн) и Корею ($1,11 млн).

Больше всего экспортируются высокотехнологичные, инновационные игрушки, а также игрушки, созданные из натуральных, экологически чистых материалов. Перспективным направлением может стать экспорт игрушек с использованием отечественных анимационных образов, считают в Минпромторге.

— Качество отечественной продукции стало объективно выше. Доля отечественных товаров для детей на нашем рынке повысилась почти до 27% по сравнению с 23% в 2014 году, — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Это говорит о том, что спрос на отечественную продукцию со стороны потребителей растет.

То, что российский товар выходит на международный рынок, — плюс для развития отрасли, отметила руководитель Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

— Производители будут улучшать качество своего товара, чтобы быть конкурентоспособными на международном рынке, — полагает она.

За рубежом интересуются в том числе российскими настольными играми и пазлами, которые оптом отправляются в том числе в Прибалтику, утверждает представитель ЗАО «Степ Пазл» Елена Рожкова. В другие же страны игрушки регулярно отправляют по индивидуальным заказам через интернет, рассказала она.

Также в Сети активно заказывают товары для обучения детей русскому языку: развивающие игры с голосовой озвучкой, азбуку, рассказал председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по интернет-торговле Артем Соколов. Такую продукцию заказывают российские эмигранты, чтобы их дети учили родной язык.

Ранее «Известия» сообщали, что Минпромторг предложил поддержать российских производителей через субсидирование лицензионных платежей на использование образов отечественных мультгероев.