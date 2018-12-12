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Опубликовано видео взлета нового МиГ-35 на форсаже

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Видео взлета новейшего истребителя МиГ-35 появилось в Сети. Оно было опубликовано телеканалом «Звезда» в среду, 12 декабря.

На кадрах видно, как боевая машина взлетает практически вертикально в режиме форсажа.

Подобный маневр возможен благодаря тому, что тяговооруженность российского истребителя составляет 1,09 кгс/кг — то есть тяга двух двигателей больше, чем вес самолета.

МиГ-35 — российский перспективный многофункциональный истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Он является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

В ноябре сообщалось, что многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 пройдет все необходимые испытания в 2019 году.

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