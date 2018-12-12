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Бузова подарила победительнице конкурса битый Mercedes

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Фото: youla.ru
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Победительница розыгрыша иномарки от телеведущей Ольги Бузовой — жительница Владимирской области Любовь Теолани — решила продать полученный от звезды автомобиль. Объявление о его продаже появилась на доске объявлений «Юла Авто», говорится в пресс-релизе сервиса, поступившем в распоряжение «Известий»

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Изначально девушка просила за свой Mercedes-Benz Е-класса 2,3 млн рублей. За несколько месяцев она решила снизить цену до 1,35 млн рублей. Последняя скидка была сделана 11 декабря. 

После проверки «Юлы» по VIN номеру оказалось, что Бузова вручила своей поклоннице подержанный автомобиль 2014 года. К тому же иномарка ранее была участником двух ДТП. Информация об этом общедоступна, и сервис «подтягивает» ее из официальных источников. 

Однако «звездное прошлое» иномарки не помогло в ее продаже за более чем 2 млн. По мнению экспертов «Юла Авто», теперь цена машины с учетом возраста, пробега в 140 тыс. км и двух аварий стала соответствовать рыночной, что повышает шансы на продажу. 

Ранее в ноябре сообщалось, что на Бузову подали заявление в полицию из-за скандала с розыгрышем продаваемого сейчас Mercedes. Спонсорами конкурса стали блогеры: они заплатили от 30 до 100 тыс. рублей за участие и рассчитывали получить 100 тыс. «живых» подписчиков, но этого так и не произошло

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