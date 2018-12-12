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Посольство РФ в США обеспокоено состоянием здоровья Бутиной

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Фото: REUTERS/Alexandria Sheriff's Office
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Изоляция находящейся в американской тюрьме россиянки Марии Бутиной неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья. Об этом в среду, 12 декабря, сообщило посольство РФ в США. Обеспокоенность состоянием Бутиной дипломаты выразили после посещения россиянки в тюрьме.

«Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, российские дипломаты требуют перевести Бутину «на гуманные условия содержания».

Отмечается, что сейчас Бутину держат в одиночной камере, позволяя только ночные прогулки.

Россиянка была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

11 декабря иностранные СМИ сообщили о решении Бутиной признать вину. Слушания по делу состоятся 13 декабря.

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