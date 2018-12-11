Слушания по делу Бутиной перенесены на 13 декабря

Слушания американского суда по делу россиянки Марии Бутиной, в ходе которых она предположительно намерена признать себя виновной, перенесены на 13 декабря. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщило ТАСС.

«Назначенные на 12 декабря 2018 года в 15:15 слушания отменены. Слушания теперь назначены на 13 декабря 2018 года, 10:30», — цитирует решение суда агентство.

11 декабря появились сообщения в американских СМИ, что Бутина признает вину в одном пункте сговора с целью нарушить закон США об иноагентах. За это Бутина может быть приговорена к полугоду тюрьмы и депортации из США, притом что она уже почти полгода провела в заключении.

29-летнюю россиянку задержали в Вашингтоне 15 июля. 16 июля Бутина предстала перед окружным судом округа Колумбия. Ее обвинили в том, что она развивала отношения с людьми и проникала в компании, имеющие влияние на американскую политику, ей грозит до 15 лет тюрьмы.