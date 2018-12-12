Глава Владимирской области оказался замешан в криминальном скандале

Новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) оказался замешан в коррупционном скандале. В Сети появились документы, указывающие на тесную связь чиновника с рядом подозрительных коммерческих структур, которые активно уходят от налогов.

По информации РЕН ТВ, в 115 км от Владимира находится карьер с гравием и песком, которые местные жители прочно связывают с именем Сипягина. Лицензией на разработку этого месторождения с названием «Лукьянцево» владеет компания «Современные технологии», учредитель которой — депутат Андрей Щетков, один из самых близких к губернатору людей.

Из базы СПАРК следует, что в фирма Щеткова состоит из одного работника — него самого — и ничего не добывает. Разработкой карьера занимается другая контора с двумя сотрудниками — «Дорстройсервис».

Телеканал решил провести контрольную закупку и приобрел самосвал песка. Репортерам не удалось получить никаких отчетных финансовых документов, положенных при покупке. Вместо этого им дали написанную от руки накладную, по которой нельзя сказать, что деньги внесены в кассу. По мнению юриста Сергея Афанасьева, продавец реализует товар путем серых схем, чтобы уйти от налогов.

В накладной указано, что стоимость кубометра песка составляет 250 рублей. При этом в договоре между фирмой «Современные технологии», владельцем лицензии, и подрядчиком «Дорстройсервисом» стоимость этого же объема песка — 33 рубля. Примечательно, договор подряда и купли-продажи между этими компаниями — одно неделимое целое, что вызывает подозрение экспертов из агентства по недропользованию.

То есть «Современные технологии» платят налоги исходя из стоимости 33 рубля за кубометр, а ее подрядчик деньги в налоговые отчеты, вполне возможно, вообще не вносит. Объем добычи на карьере установлен на уровне 200 тыс. кубов породы.

Как отмечает РЕН ТВ, сейчас пользователей владимирского карьера ждет новое потрясение: следователи подошли к завершению расследования уголовного дела бывшего главы департамента природопользования региона Алексея Мигачева, который выдавал лицензии незаконно.

Сипягин победил на выборах главы Владимирской области по результатам второго тура выборов, прошедших 23 сентября. Он набрал 57,03% голосов, опередив действовавшего тогда губернатора Светлану Орлову (партия «Единая Россия»). Ее поддержали лишь 37,46% избирателей.