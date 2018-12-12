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Свердловский губернатор объяснил решение не увольнять Глацких

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Фото: ТАСС
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Свердловская чиновница Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, «имеет право на ошибку», как и все люди. Такое мнение высказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

«От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные», — написал он в своем Instagram.

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В то же время чиновник признал, что такие слова недопустимы для госслужащего, тем более что, по его мнению, «они просто неправдивы, противоречат реальному положению вещей». 

Куйвашев утверждает, что «по чисто формальным признакам» оснований для увольнения Глацких нет, поэтому, получив выговор, она продолжит работу. 

«Я надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для нее, и для других чиновников», — резюмировал свердловский губернатор, добавив, что эта история «многому научила» его самого.

Однако подписчики чиновника возмутились таким его решением. В комментариях к посту они потребовали уволить Глацких, поскольку такие люди «не должны контактировать с молодежью». 

Скандал с Глацких разгорелся в начале ноября после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Видеозапись ее выступления появилась на YouTube. Позже чиновница заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста.

Тем временем Глацких уже вернулась к работе на время реорганизации ее ведомства — департамента молодежной политики области. Она заявила, что не намерена добровольно покидать свой пост

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