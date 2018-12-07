Свердловская чиновница Глацких не хочет увольняться из-за скандала

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, не собирается покидать добровольно свой пост из-за начатых проектов по работе. Об этом она рассказала в интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову.

«Мне совесть не позволяет бросить. Ну и человеческий фактор. Бросить около 400 тыс. наших ребят. Пока я отстранена от работы, проекты, в том числе и федеральные, не реализуются», — приводит ее слова сайт kp.ru.

Как отмечает издание, чиновница не боится рассуждать о своей карьере, хотя губернатор еще не решил, оставлять и ее в уральской политической системе.

Скандал с Глацких разгорелся после ее резонансного заявления на встрече с детьми-волонтерами. Чиновница высказалась о том, что государство молодежи «ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать». Соответствующая видеозапись появилась на YouTube 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста.

Сейчас Глацких временно отстранили от должности и вывели из политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». СМИ узнали, что увольнять ее не планируют и просто сделают выговор.