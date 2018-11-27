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Заказавший банкет на 1 млн рублей чиновник из Якутска покинул пост

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава управления делами администрации Якутска Максим Артемьев, который объявил торги на организацию дорогостоящих банкетов для мэрии, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы администрации города Марина Тойтонова во вторник, 27 ноября. 

«Он сам написал заявление об увольнении. Особо комментировать нечего. Все контракты под контролем теперь», — приводит ее слова «РИА Новости»

Накануне, 26 ноября, мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что была «неприятно удивлена», когда узнала, что Артемьев без ее ведома заказал через систему муниципальных закупок банкет для мэрии на сумму свыше 1 млн рублей. Относительно судьбы чиновника она добавила: «Нам с ним не по пути».

По открытым данным муниципальных закупок, в списке блюд были: строганина, салаты из северной рыбы, жареные караси, якутское национальное блюдо саламаат, фаршированный чир, отварное мясо жеребятины на шпажке, стейк из форели, суп из языка. 

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