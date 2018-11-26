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Мэрия Якутска заказала банкеты без ведома главы города

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Фото: sakhalife.ru
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Мэр города Якутска Сардана Авксентьева 26 ноября приняла решение уволить главу управления делами администрации города Максима Артемьева, который без ее ведома заказал через систему муниципальных закупок банкет для мэрии на сумму свыше 1 млн рублей.

Авксентьева отметила, что была неприятно удивлена, когда узнала, что городской чиновник без ее поручения позволяет себе подобные траты бюджетных денег.

«Не думаю, что это умышленные действия сотрудника или, как пишут некоторые, «подстава», скорее, привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей. Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты. И эти два контракта сегодня тоже отменены», — рассказала в своем Instagram мэр Якутска.

Относительно судьбы Артемьева она добавила: «Нам с ним не по пути».

В марте этого года стало известно, что в Озерске на Южном Урале за растрату был осужден директор школы-интерната. Он незаконно присвоил средства на питание своих подопечных и потратил их на проведение праздничного банкета.

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