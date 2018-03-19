Директор интерната на Южном Урале провел корпоратив за счет детей

В Озерске за растрату осужден директор школы-интерната, он незаконно присвоил средства на питание своих подопечных и потратил их на проведение праздничного банкета.

По данным правоохранительных органов, руководитель учреждения для детей с отклонениями в развитии на два дня отменил учебные занятия и дал указание комбинату школьного питания составить фиктивные справки о питании учащихся-льготников за это время. Таким образом, в распоряжении обвиняемого оказалось 19,5 тыс. рублей. Средства директор потратил на организацию праздничного банкета в честь юбилея школы, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Ущерб был нанесен бюджету Озерска. В ходе предварительного расследования руководитель интерната компенсировал сумму растраты.

По решению суда обвиняемый приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей.