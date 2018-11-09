Подозреваемых в обмане ветеранов чиновников отправили под домашний арест

Решением Центрального районного суда Красноярска две экс-чиновницы, подозреваемые в мошенничестве с подарками для ветеранов Великой Отечественной войны, были помещены под домашний арест. Такую информацию ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю.

При этом следователи отметили, что будут обжаловать это решение и просить взять двух фигуранток дела под арест. В отношении 69-летнего соучастника суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.

9 ноября появилась информация, что по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере были задержаны экс-первый замминистра социальной политики края Наталья Колягина и экс-начальник отдела по вопросам ветеранов и военнослужащих Ольга Гилева. Также был задержан предприниматель, имя которого следствие не сообщает. Однако известно, что он является родственником одной из задержанных экс-чиновниц.

По версии следователей, с февраля по июнь 2018 года сотрудницы регионального правительства заключили 25 государственных контрактов на приобретение подарков для ветеранов. Получило эти заказы коммерческое предприятие, которое возглавлял родственник одной из фигуранток. В итоге сегодня правоохранители оценивают лишь один контракт полностью исполненным.

Задержанные обвиняются в хищении более 2 млн рублей. Более того, в их домах была изъята бытовая техника, предположительно, приобретенная в качестве тех самых подарков.