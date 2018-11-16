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В Ленинградской области чиновники сделали проекты дворов в игре Sims 2

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Фото: елизаветинское.рф
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В Ленинградской области чиновники создали проекты дворов с помощью компьютерной игры Sims 2. Соответствующие документы были опубликованы на сайте Елизаветинского сельского поселения еще в феврале этого года, однако блогеры обратили внимание на них только сейчас.

На сайте продемонстрированы эскизы проектов по благоустройству нескольких объектов: площади Дружбы, улицы Басова и домов в деревне Шпаньково.

Пользователи Сети начали активно обсуждать публикации, отмечая, что на скриншотах осталась кнопка паузы из игры. Они также подметили, что для создания проекта использовали старую версию симулятора, который по своей графике значительно уступает новой версии игры.

На портале «Пикабу» стали шутить о других играх, которые бы «пригодились» чиновникам. Например, чтобы стать руководителем департамента градостроительной политики, стоит поиграть в SimCity и Sities: Skylines, а в Kerbal Space Program — для работы в «Роскосмосе».

В свою очередь, глава поселения Евгений Самойлов заявил, что к разработке дизайн-проекта по дворовой территории подключили молодежь, которая выполнила визуализацию удобным способом.

The Sims — серия видеоигр в жанре «симулятор жизни». Игрок может создавать виртуальных людей, заселить в дом, следить за их настроением, а также помогать удовлетворять потребности и исполнять их желания. Игроки также могут строить собственные дома и прилегающие к ним территории.

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