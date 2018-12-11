Турчак потребовал отменить повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак жестко раскритиковал решение городской думы Екатеринбурга повысить зарплату мэру и депутатскому корпусу. Свою позицию он озвучил на заседании президиума Генсовета во вторник, 11 декабря, сообщают «Известия».

Как уточнил Турчак, глава города повысил себе зарплату на 40% — до 340 тыс. рублей, что «выходит за рамки морального понимания».

«Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным — на 30–32%, притом что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону, с учетом сельских территорий, не дотягивает до 30 тыс. рублей», — добавил он.

Единоросс обратил внимание, что те, кто поддержали кандидатов от его партии на выборах, ждут от депутатов решения других задач, например, ключевых проблем городского хозяйства, здравоохранения, занятости.

В связи с возникшей ситуацией Турчак поручил главе уральского МКС «Единой России» Ивану Квитке проследить, чтобы в короткие сроки это решение было отменено. Он подчеркнул, что чиновники могут повышать себе зарплату ровно на тот размер, на которые повышается зарплата бюджетникам.

В «Единой России» обратили внимание на ситуацию с зарплатами екатеринбургских чиновников после сюжета РЕН ТВ. Телеканал узнал, что новый городской глава Александр Высокинский обойдется казне в 2,5 раза дороже, чем его предшественник. В год его зарплата составит 6,6 млн рублей — что больше, чем у бывшего мэра и сити-менеджера вместе взятых (у них на двоих было 5,3 млн в год). В департаменте финансов объяснили необходимость повышения некими «новыми полномочиями». Кроме того, чиновники также утвердили себе выплаты премий в 25 окладов (из расчета на год).

Ранее в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев призвал наказывать «зарвавшихся» чиновников. По его словам, тех, кто «плохо себя ведет», надо привлекать к ответственности.