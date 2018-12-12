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Якутские ученые разработают программу исследований Арктики

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Академия наук Якутии готовит программу комплексных исследований якутской Арктики, в том числе в сфере производительных сил, рассказал ТАСС вице-президент академии Андрей Матвеев.

На северо-востоке республики появится территория опережающего развития «Недропользование и ресурсопереработка» для освоения запасов золота, олова, серебра. Проект позволит привлечь инвестиции на сумму 27 млрд рублей. Научные исследования якутских ученых проведут при поддержке правительства региона и крупных промышленных компаний. В Академии наук планируют приступить к этим работам в 2019 году, передает ИА SakhaNews.

Порядка 5,7 тыс. т металлолома утилизировано за последние пять лет в арктической зоне Якутии, в том числе 700 т — за счет регионального бюджета. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Денис Белозеров. Для утилизации металлолома со всей территории арктической зоны Якутии потребуется более 60 млрд рублей. В 13 арктических районах региона накоплено около 3,7 млн т на площади 50 га.

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