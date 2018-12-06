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Якутия оплатила утилизацию 700 т арктического мусора за пять лет

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Порядка 5,7 тыс. т металлолома утилизировано за последние пять лет в арктической зоне Якутии, в том числе 700 т — за счет регионального бюджета, сообщил ТАСС на полях форума «Арктика: настоящее и будущее» заместитель председателя правительства республики Денис Белозеров.

«Самими предприятиями, которые осуществляют деятельность в Арктике, за это же время убрано около 5 тыс. т металлолома», — сказал Белозеров.

Как напоминает ИА SakhaNews, для утилизации металлолома со всей территории арктической зоны Якутии потребуется более 60 млрд рублей. В 13 арктических районах региона накоплено около 3,7 млн т на площади 50 га.

Северный флот проводит экологическую очистку Арктики уже на протяжении четырех лет. Металлолом собирают и спрессовывают в летнее время. Большая часть мусора — это 200-литровые бочки, в которых хранились горюче-смазочные материалы. Летом 2018 года на Котельном острове собрали и подготовили к вывозу более 350 т металлического мусора.

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